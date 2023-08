■他サイトでも出品中の為、早い者勝ちとなっておりますのでお早めに♪

▽商品説明

大変貴重なサーカス柄のコミカルなキャラクター豪華刺繍が素敵なビンテージ マウンテンパーカー。

ビッグシルエットなのでユニセックスでゆるくだぼっと着こなせるのも◎

インナー+フード部分は着脱可能なライナータイプなのでコーディネートや気分に合わせて変化を加えることも出来ます。

お探しの方やお好きな方は是非、ご検討下さい(^^)

▽性別

メンズ

▽表記サイズ・採寸(約)

Size 4

肩幅 63cm

身幅 70cm

袖丈 55cm

着丈 78cm

※平置での採寸の為、若干の違いがあるかもしれませんが、ご了承ください。

▽メインカラー

レッド

▽素材

本体:麻 100%

ライナー:綿 100%

▽状態

【B】目立つヨゴレや生地ヤブレ無し

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■状態説明一覧↓↓↓

【S】未使用品(自宅試着、自宅保管品等)

【A】数回使用程度の美品

【B】若干の着用感がある程度の美品

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▽注意事項

・商品画像につきまして、撮影の条件・ご覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。

・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。

#CASTELBAJAC #カステルバジャック

#マウンテンパーカー

#ブルゾン #ライナー付ジャケット

#総柄 #刺繍ロゴ #ビッグシルエット

#サーカス #CIRCUS

その他の出品物はこちら↓↓↓

#しふりーの出品一覧

※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。

C107

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド カステルバジャック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

