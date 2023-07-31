正規通販 Strix ROG SCAR ゲーミングノートパソコン RTX3080 15 ノートPC

製品SKU: G533QS-R7R3080P3

大容量 Android12 タブレット 10.1インチ GMS認証

製品名: ROG Strix SCAR 15 G533QS (G533QS-R7R3080P3)

パナ メモリ8GB CF-LX5W27VS 6世代 I5 WiFi カメラ

動作確認済み

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自宅で外付けキーボードと外付けディスプレイに繋げて使用していたため使用感もほとんどなく綺麗な状態です。新品で購入すると、30万円でした。

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主要の用途は、屋内での使用で、オンライン授業、DTM、音楽制作、動画制作などでした。

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発送前には初期化・消毒いたします

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インチ : 15.6型 300Hz

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CPU : AMD Ryzen 7 5800H

富士通Core i5-10310U/8G/SSD240G/15.6型フルHD液晶

OS : Windows 11

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メモリ : 16GB

富士通/15インチタッチパネル/高性能 i7/8GB/新品SSD/カメラ/

SSD : 512GB

Let's noteAX2 i5 SSD128GB Mem4GB Office

グラフィックス : NVIDIA GeForce RTX 3080

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★注意★

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。カバーや背面は写真に載ってます(写真9)。それ以外見た目は奇麗だと思います。

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。商品が到着致しましたら、受け取り評価をよろしくお願い致します

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・質問などがございましたらご連絡お願い致します。

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・あくまで中古品ですので、完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

製品SKU: G533QS-R7R3080P3製品名: ROG Strix SCAR 15 G533QS (G533QS-R7R3080P3)動作確認済み自宅で外付けキーボードと外付けディスプレイに繋げて使用していたため使用感もほとんどなく綺麗な状態です。新品で購入すると、30万円でした。主要の用途は、屋内での使用で、オンライン授業、DTM、音楽制作、動画制作などでした。発送前には初期化・消毒いたしますゲーミングPC ゲーミング ゲーミングノート ノートpc ノートパソコン Apex Pubg 高性能 GTX RTXインチ : 15.6型 300HzCPU : AMD Ryzen 7 5800HOS : Windows 11メモリ : 16GBSSD : 512GBグラフィックス : NVIDIA GeForce RTX 3080★注意★。カバーや背面は写真に載ってます(写真9)。それ以外見た目は奇麗だと思います。。商品が到着致しましたら、受け取り評価をよろしくお願い致します・質問などがございましたらご連絡お願い致します。・あくまで中古品ですので、完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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