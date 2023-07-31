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正規通販 Strix ROG SCAR ゲーミングノートパソコン RTX3080 15 ノートPC

商品の説明

製品SKU: G533QS-R7R3080P3
大容量　Android12 タブレット　10.1インチ　GMS認証
製品名: ROG Strix SCAR 15 G533QS (G533QS-R7R3080P3)
パナ メモリ8GB CF-LX5W27VS 6世代 I5 WiFi カメラ
動作確認済み
surface laptop 4
自宅で外付けキーボードと外付けディスプレイに繋げて使用していたため使用感もほとんどなく綺麗な状態です。新品で購入すると、30万円でした。
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主要の用途は、屋内での使用で、オンライン授業、DTM、音楽制作、動画制作などでした。
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発送前には初期化・消毒いたします
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インチ : 15.6型　300Hz
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CPU : AMD Ryzen 7 5800H
富士通Core i5-10310U/8G/SSD240G/15.6型フルHD液晶
OS : Windows 11
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メモリ : 16GB
富士通/15インチタッチパネル/高性能 i7/8GB/新品SSD/カメラ/
SSD : 512GB
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グラフィックス : NVIDIA GeForce RTX 3080
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★注意★
パナソニック 16gb 512gb新品 Let's Note CF-SZ6 美品

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。カバーや背面は写真に載ってます(写真9)。それ以外見た目は奇麗だと思います。
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。商品が到着致しましたら、受け取り評価をよろしくお願い致します
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・質問などがございましたらご連絡お願い致します。
Thinkpad x390
・あくまで中古品ですので、完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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製品SKU: G533QS-R7R3080P3製品名: ROG Strix SCAR 15 G533QS (G533QS-R7R3080P3)動作確認済み自宅で外付けキーボードと外付けディスプレイに繋げて使用していたため使用感もほとんどなく綺麗な状態です。新品で購入すると、30万円でした。主要の用途は、屋内での使用で、オンライン授業、DTM、音楽制作、動画制作などでした。発送前には初期化・消毒いたしますゲーミングPC ゲーミング　ゲーミングノート　ノートpc ノートパソコン　Apex Pubg 高性能　GTX RTXインチ : 15.6型　300HzCPU : AMD Ryzen 7 5800HOS : Windows 11メモリ : 16GBSSD : 512GBグラフィックス : NVIDIA GeForce RTX 3080★注意★。カバーや背面は写真に載ってます(写真9)。それ以外見た目は奇麗だと思います。。商品が到着致しましたら、受け取り評価をよろしくお願い致します・質問などがございましたらご連絡お願い致します。・あくまで中古品ですので、完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。

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正規通販 Strix ROG SCAR ゲーミングノートパソコン RTX3080 15 ノートPC

39分钟前

正規通販 Strix ROG SCAR ゲーミングノートパソコン RTX3080 15 ノートPC

¥183,000 ¥84,180

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ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Strix SCAR 15 G533QS(Ryzen9 5900HX プロセッサー/32GB・2TB/RTX 3080 Laptop GPU/フルHD/300Hz/15.6インチ/英語光学メカニカルキーボード/Wifi6/ブラック)【日本正規代理店品】【あ

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