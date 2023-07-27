値引きする 新品/未使用　ヴェラブラッドリー　トートバック トートバッグ

ヴェラブラッドリー
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ヴェラが好きで、つい同じようなバックを購入していて使用機会がないまま保管していました。
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ヴェラブラッドリーグレンナサッチェル トートバックネイビーの地で品もありますヴェラと言えば布製キルトが多いですが、軽量、撥水、耐久性に優れたパフォーマンスツイル素材なので高級感があります両サイドにポケットあり、上部チャック 内側にも両サイドにポケットあり(片側チャック)■サイズ（平置き）縦 約30cm横 約40cmマチ 約13cmヴェラが好きで、つい同じようなバックを購入していて使用機会がないまま保管していました。お好きな方にお譲り致します。ペット、喫煙者はおりません。