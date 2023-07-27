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値引きする 新品/未使用　ヴェラブラッドリー　トートバック トートバッグ

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ヴェラブラッドリー
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グレンナサッチェル　トートバック
DIESEL レディース　バンドバック　トートバック　2way 未使用品
ネイビーの地で品もあります
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■サイズ（平置き）
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縦　約30cm
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横　約40cm
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マチ　約13cm
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ヴェラが好きで、つい同じようなバックを購入していて使用機会がないまま保管していました。
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商品の情報

ブランドヴェラブラッドリー
商品の状態新品、未使用

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ヴェラブラッドリーグレンナサッチェル　トートバックネイビーの地で品もありますヴェラと言えば布製キルトが多いですが、軽量、撥水、耐久性に優れたパフォーマンスツイル素材なので高級感があります両サイドにポケットあり、上部チャック　内側にも両サイドにポケットあり(片側チャック)■サイズ（平置き）縦　約30cm横　約40cmマチ　約13cmヴェラが好きで、つい同じようなバックを購入していて使用機会がないまま保管していました。お好きな方にお譲り致します。ペット、喫煙者はおりません。

商品の情報

ブランドヴェラブラッドリー
商品の状態新品、未使用

値引きする 新品/未使用　ヴェラブラッドリー　トートバック トートバッグ

4分钟前

値引きする 新品/未使用　ヴェラブラッドリー　トートバック トートバッグ

¥10,800 ¥9,180

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56b793884710

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