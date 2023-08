未使用タグ付き Rock&Republic ロック&リパブリック ブラックブーツカットジーンズ フレアデニムパンツ 黒 メンズ サイズ28 L相当

シルエットは、スソが少し広いルーズフレアー。ゆったりと しかもスッキリとはけます。

リーバイス 646,684 やLee 102 202 等のブーツカットやベルボトムがお好きな方におススメです。

程よくストレッチが効いたコットン混素材を使用し、穿き心地抜群です。

■サイズ

表示サイズ 28

L相当

■実寸

ウエスト約83cm (平置き×2)

股上約21.5cm

股下約91cm

裾幅約30cm

渡り幅約26cm

平置き状態での採寸となります。

多少の誤差はお許しください

■素材

綿98%

ポリウレタン2%

■コンディション

未使用

◎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

◎送料の関係で発送する際はなるべく小さく折り畳みます事ご了承お願い致します。

◎USED品のご使用になれた方、USED品にご理解のある方のご購入をお願い致します。

☆そのほかにも多数ジーンズを出品しております。よろしければご確認ください☆

#サカジンM81~87

↑↑ウエスト81~87㎝のメンズ商品はこちら

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロックアンドリパブリック 商品の状態 新品、未使用

