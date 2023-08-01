新版 新品 キャビンゼロ cabin zero 44L 黒 リュック/バックパック

今月購入したばかりの新品未使用品です。
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使う予定がなくなったため出品します。
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なるべく小さくなるよう曲げて発送します。
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重さ：760g
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[廃盤] FREITAG F132 FURY オレンジ
今月購入したばかりの新品未使用品です。使う予定がなくなったため出品します。なるべく小さくなるよう曲げて発送します。◆cabin zero CLASSIC BACKPACK 44L ABSOLUTE BLACK容量：44Lサイズ：51×37×20 cm重さ：760gカラー：黒素材：ポリエステル・国際線機内持ち込み可能サイズ・セキュリティシステムOKOBAN採用オコバンバックパックバックパッカーbackpacker一人旅バカンス通勤通学機内持ち込みLCCキャンプアウトドアキャンパーcamperトレッキング登山海外旅行国内旅行