円高還元 【fast&frious様専用】KITH STAR WARS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【※4/29〜5/6の期間発送不可となりますのでご了承ください。】

KITH x STAR WARS Jedi vs SITH vintage Tシャツ

ビンテージT

サイズS

未開封新品

KITH店舗で私が購入したもので確実に本物です。

新品での出品もかなり少なくなってきていますので貴重かと思います。

よろしくお願いします。

#KITH

#starwars

#スターウォーズ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド キス 商品の状態 新品、未使用

