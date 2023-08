ennoy × スタイリスト私物

ennoy × スタイリスト私物NYLON JACKET・カラー ブラック・サイズ MJACKET 着丈70.5 肩幅54 身幅127 袖丈64.5ENNOYとスタイリスト私物 の新作「シャカシャカ23」。着用1回の美品です。※セットアップではございません。ジャケットだけになります。下げ札にENNOYオリジナルの缶バッジが付きます。袋に入れて発送いたします。素材にはコットンのようなソフトな肌触りとマットな色調が特徴の「ライトシェル・シールド・タフタ」を採用。軽いのに強度が高く、適度な防水・防風性も備えているため日常からちょっとしたアウトドアまで幅広いシーンでガシガシ着用いただけます。シルエットは前作のシャカシャカと比べて全体的にややゆったりとしたサイジングにアップデート。ダブルファスナー仕立てのジャケットは裏地にメッシュ、両裾脇には好みのフィットに調節できるドローコードを施しており、襟の高さを前作よりも少し高く設定。内側の上部にはフックなどにさっと掛けられるループを新たに採用しています。The Ennoy Professional エンノイ スタイリスト私物1LDKセレクトワンエルディーケーセレクトエンノイCOMOLI スタイリスト私物sszミンナノオーラリー在原みゆきcreekennoyスタイリスト私物

