STUSSY BOB MARLEY

☑️アイテム名

新品 マシス MASSES 総柄 文字 ゆるだぼ ロゴ ロングスリーブシャツ ロンT

☑️説明

貴重な日本製で、マシスの遊び心溢れている総柄 ロングスリーブシャツ登場。写真のように文字だらけでインパクト抜群のアイテム!

実際はLとは思えないほど比較的に大きいもので生地はやや硬めかなと…。

ゆるだぼに着られるのが良いポイントで不良、オレオレ系ファッションにぴったりなので好きなお方はいかが(o^-^o)?

☑️サイズ

Lサイズ

着丈75

肩幅60

身幅65

袖丈61

☑️状態

新品

あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。

この状態は『S』とさせていただきます。(状態評価は下記でご参照ください)

S 新品、未使用。

A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品。

B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品

C 中古品…使用感はあるが目立ったダメージ、汚れがない商品。

D 訳あり中古品…それなりにダメージや汚れがあるが着用に問題ない商品。

E 難あり中古品…着用に難があるダメージ中古品

V ビンテージ商品…年代物、アンティーク商品、希少価値がある商品。

☑最後に

質問などはご遠慮なくお申し付けください

購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に“プロフ必読”でお願いしております

お読みくださって改めて感謝の意を表します

#管理番号No12

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マシス 商品の状態 新品、未使用

