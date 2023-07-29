注目の福袋をピックアップ！ POLO 新品タグ付 RALPH クリケットセーター アイコニック LAUREN ニット/セーター

・ブランド:ポロ ラルフ ローレン

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・商品名: アイコニック クリケット セーター

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・カラー:アイボリー

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・素材:ウール96%、カシミア4%

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・サイズ:M

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・商品の状態:新品未使用、タグ付

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＊海外通販サイトSSENSEにて購入した正規品になります。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

・ブランド:ポロ ラルフ ローレン・商品名: アイコニック クリケット セーター・カラー:アイボリー・素材:ウール96%、カシミア4%・サイズ:M平置き着丈68cm胸囲 104cm袖丈65cm・商品の状態:新品未使用、タグ付＊海外通販サイトSSENSEにて購入した正規品になります。＊発送は簡易梱包になります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

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