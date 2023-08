Askyurself アスクユアセルフ tattoo resort L/S shirts

シーズン:22AW

定価:35200円

生産国:MADE IN Turkey

サイズ:L 着丈83 胸囲62

ASKYURSELF (アスクユアセルフ)

独ベルリン発の新鋭ファッションブランド。

2012年、デザイナーChris Neuはクラシックなミニマリズムを提唱する現代的なストリートウェアブランドとして発足。

生産から製造までの全てをMADE IN EUROPAに拘り抜き、高品質な生地と着用時の快適さを追求。

"How to Create The Perfect Piece"(完璧な作品を作る方法)に焦点を当て、独自の世界観を創造したシグネチャーコレクションを展開。

シルエットもとても綺麗です。

完売した人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。

・即購入可能です。

・当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

