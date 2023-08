とっても可愛いデザインです!

まさかのサイズ間違いで悩みに悩みましたが出品します。。

未開封新品、中身確認もしていません。ご希望あれば確認してお送り致します。

ー 抽選販売 ー

女性サイズ限定モデルで製作。

(Size:22.0cm~25.5cm)

洋服に合わせやすい白ベースに

ピンク色のアクセントが可愛い1足。

限定500足

とっても可愛いデザインです!まさかのサイズ間違いで悩みに悩みましたが出品します。。未開封新品、中身確認もしていません。ご希望あれば確認してお送り致します。ー 抽選販売 ーにゅ〜ず『WHITE×PINK』女性サイズ限定モデルで製作。(Size:22.0cm~25.5cm)洋服に合わせやすい白ベースにピンク色のアクセントが可愛い1足。限定500足商品:にゅ~ずカラー:WHITE×PINK素材:本革シボレザーカラー···ピンクスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···本革#にゅ〜ず#ニューバランス#スニーカー#viasangacio #サンガッチョ #サンガチオ

