【楽ギフ_包装】 【HYSTERIC GLAMOUR】希少DESTORY ALL MONSTERS デニム/ジーンズ

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ID168【希少黒】リーバイス559バギーワイドテーパードルーズデニム人気極太

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※古着特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。

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希少、HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）のDESTORY ALL MONSTERSデニムパンツです。

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元々加工のあるデニムですのでご了承下さい。

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木村拓哉さんや最近ではコムドットのやまとさんも着用されているものになります。

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バックのタグが半分取れています。汚れの状態などは画像確認お願いします。

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△usedである事をご理解の上、ご検討ください(^ ^)

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

△ご覧頂きありがとうございます。△プロフィールに配送や値下げ交渉等の詳細を記載しておりますので必ずプロフィールをお願いします。---------------------------------------------------- ☑︎フォロワー様お値引き※ 1500〜2000円未満→100円引き※〜5999円→200円引き※〜9999円→300円引き※10000円〜→400円引き---------------------------------------------------- ↓↓商品説明↓↓ブランド: HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）サイズ:XS素人採寸になりますが平置きでウエスト36センチ丈94センチ股下75センチになります。状態:△※古着特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。希少、HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）のDESTORY ALL MONSTERSデニムパンツです。元々加工のあるデニムですのでご了承下さい。木村拓哉さんや最近ではコムドットのやまとさんも着用されているものになります。バックのタグが半分取れています。汚れの状態などは画像確認お願いします。△usedである事をご理解の上、ご検討ください(^ ^)

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