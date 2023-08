◎特徴

こちら90年代のリーバイスから、「501の先染めブラック」になります。

ベルトでぎゅっと絞って履けば、ほどよい太さの非常に良いシルエットです。

先染めデニムでここまでの生地のクタクタ感、色落ちにするには根気が必要です。

幾度となく丁寧なリペアが施された、vintageならではの一点物となっております。

前保有者の愛着が目に見えます。。

そんな思いも背負って、ぜひ大切にして頂ける方に履いてもらいたいです。

⚠︎右裾に汚れがございます。

⚠︎可能な範囲で画像に掲載しますが、古着につき多少の使用感・汚れの見落とし等がある場合がございますのでご理解の上ご検討ください。

◎サイズ

ウエスト 約88cm

腿幅 約 29cm

裾幅 約20.5cm

股上 約32cm

股下 約76.5cm

総丈 約103cm

フォロー割も是非ご利用くださいませ。

その他

何か質問等ありましたらお気軽にお申し付けください。よろしくお願い致します

used 古着 ヴィンテージ vintage ミリタリー military アンティーク antique イギリス軍 british army uk army royalnavy フランス軍 french army アメリカ軍 us army usnavy スウェーデン軍 swedish army m65 m47 m52

アナトミカ マルジェラ ナイジェルケーボン

ヨーロッパ フランス ドイツ アメリカ

military ミリタリー 軍モノ フランス軍

90年代 80年代 70年代 60年代 50年代 00s 90s 80s 70s 60s 50sフレンチビンテージ ユーロヴィンテージ アメカジ ラルフローレンRalphLauren ブルックスブラザーズ ラコステ パタゴニア ノースフェイス エルエルビーンLLBEAN バブアー BIC MAC ペンドルトン バブアー 2nd コモリ アメカジ USA古着 アメリカ古着 常田大希 在原みゆ紀 柴田ひかり あいみょん 菅田将暉 小松菜奈

カラー···グレー

人気モデル···リーバイス 501

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

デニムカラー/デザイン···ブラック

加工···加工なし/リジッド(糊のきいた)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

