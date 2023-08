未使用品 / デッドストック ~00s old

サイズ: X-LARGE

以下、平置きで

着丈 約80cm

肩幅 約56cm

身幅 約74cm

※少々の誤差はご容赦下さい。目安

素材:100% Nylon

カラー:レッド系…他

NBA

LOS ANGELES CLIPPERS

ロスアンゼルス クリッパーズ

Lamar Joseph Odom,

ラマー・オドム

FOOTLOCKER

Champion

Replicas

JERSEY

MADE IN KOREA

※未使用品ですが、店頭展示、倉庫保管を経た古い在庫品になります。プリント部分の僅かな汚れ、シワ、依れ等々、まっさらな新品状態からは見劣りします。予めご了承下さい。細かな事が気になる方はトラブル回避の為、お控え下さい。

# DEAD STOCK # OLD オールド

# ヴィンテージ # ビンテージ

# old school # street # skate

# surf # culture # music # hip hop

# Graphic # ストリートウェア

種類...ジャージ

性別...メンズ

ウェアサイズ...XL(LL)

商品の情報 ブランド チャンピオン 商品の状態 未使用に近い

