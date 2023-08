【SALE】 700fill earth logo jacket アースロゴ ジャケット L ブルゾン

700fill earth logo embroidery jacket

サイズ:L (着丈約70cm 身幅約66cm)

大きめのボックスシルエットで雰囲気あります。

古着ですので生地に多少のアタリがございますが目立つものはありません。

その他気になること等ございましたらお気軽にコメントください。

1LDK

ennoy

エンノイ

22aw

90s

ビンテージ

柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント

素材...コットン

ジップ・ボタン...ジップアップ

襟...スタンドカラー

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワンエルディーケーセレクト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

