メインカラー···ブラック

シーン···トレイル/トレッキング

特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)

着用回数2.3回の美品です。

質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド サロモン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

