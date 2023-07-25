新作モデル 【加藤ゼミナール】基礎問題演習講座2022（民事訴訟法） 参考書

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基礎問題演習講座2023・・・１科目ばら売り価格30,000円（税込）
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・基礎問題演習テキスト「民事訴訟法」の論点目次
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加藤ゼミナールの基礎問題演習講座２０２２ 民事訴訟法をお譲りします。添付写真の通り2ページ破れておりますので、あらかじめご了承ください。〇基礎問題演習テキスト（26穴・B5） 民事訴訟法 96問〇総まくり論証集（26穴・B5） 民事訴訟法 本文174頁教材の完成度は、論点の網羅性、過去問の取り扱い、論証集の内容の濃さからすると、個人的には大変高いと思います。使いこなせれば、かなり実力がつくと思います。〇譲渡価格：演習問題・論証集併せて12,000円※参考 基礎問題演習講座2023・・・１科目ばら売り価格30,000円（税込） 総まくり論証集2023・・・・１科目ばら売り価格 6,000円（税込）〇書込み：なし〇傷・折れ：少々あり〇正誤表：あり〇補 足：後日以下が追加されましたので、お付けいたします。 ・基礎問題演習テキスト「民事訴訟法」の論点目次