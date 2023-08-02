驚きの安さ Burberry♡ラウンドファスナー 長財布 長財布

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こちらは【バーバリーのラウンドファスナータイプの長財布】になります✳︎

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使い勝手も良く、状態も比較的良い方だと思います！

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※内側はレシートが張り付いた跡があります

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チェック柄は対人運、仕事運を上げる様です。

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正規品で箱もカードもありましたが、引越しで無くなってしまいました。

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商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます☺︎こちらは【バーバリーのラウンドファスナータイプの長財布】になります✳︎使い勝手も良く、状態も比較的良い方だと思います！※内側はレシートが張り付いた跡がありますファスナーも開けやすく、痛みも殆どありません。こちらを使いはじめてから収入が上がったように思います☺︎チェック柄は対人運、仕事運を上げる様です。サイズ横19㌢ 縦10㌢カードポケット8箇所大きい仕切り(札)3箇所薄い仕切り(レシートなど)3箇所購入時は8万円強だったと思います。正規品で箱もカードもありましたが、引越しで無くなってしまいました。もし見つかったらお付けします。定期的に価格の見直しをしているので、いいねしていただけたら幸いです✳︎#張る財布#春財布#財布#ウォレット#Burberry#チェック#牛革#美品

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