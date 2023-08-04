【在庫処分】 HUAWEI MatePad Paper 10.3inch タブレット

手書きやリーダー用途で使用してましたが紙媒体に戻ってしまったので出品いたします。

YOGA TABLET２ PRO 1380F



最終価格‼️Android12⭐️タブレット10インチ5GB 64GB 1TB 本体

状態は比較的綺麗な状態です。

BoneyMさん専用



Apple iPad 第9世代 A13 Bionic 10.2 Wi-Fi

ACアダプター、充電ケーブルは未使用です。

ipad pro 256gb 11インチ 第三世代 Apple Care + 付

専用ペンとケースも付属品に揃ってます。

raytrektab 新品タッチペン付属



WACOM DTK1660K0D Cintiq 16

OS種類...その他

【送料込】定価22万 Cintiq22HD DTK-2200/K0 液タブ

ストレージ容量...64GB

iPad Pro第2世代 256GB 12.9インチWi-Fi

画面サイズ...10 〜 10.9インチ

Apple iPad Pro 11インチ WI-FI 64GB



Amazon Fire HD 10 Plus(第11世代)

#タブレット

【新品未開封】iPad mini 第6世代 WiFi 64GB スペースグレイ

#eink

Surface Go 10.0型 SSD:128GB メモリ:8GB シルバー…

#手書き

商品の情報 ブランド ファーウェイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

手書きやリーダー用途で使用してましたが紙媒体に戻ってしまったので出品いたします。状態は比較的綺麗な状態です。ACアダプター、充電ケーブルは未使用です。専用ペンとケースも付属品に揃ってます。OS種類...その他ストレージ容量...64GB画面サイズ...10 〜 10.9インチ#タブレット#eink#手書き

商品の情報 ブランド ファーウェイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆新品未開封☆ iPad 10世代 10.9インチ 64GB WiFi+セルラーMicrosfot Surface ProXマットブラック 1X3-00011karisome様 「専用」IPAD AIR 2 32GB ゴールドタブレット 本体 Android12 wi-fiモデル 10インチ TB51iPadPro11インチ第3世代 256GB WiFiモデル 早い者勝ち