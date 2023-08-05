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【スーパーセール】 新品未使用　tsumori chisato CARRY 素敵なウォレットバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

新品未使用　tsumori chisato CARRY イリュージョン　ラベンダー色の素敵なウォレットバッグ　レア
【人気】PRADA ショルダーバッグ フラップ式 ナイロン × レザー 黒

美品 フルラ CORAL Sトップハンドル ショルダーバッグ 2way フラップ
マカロンのようにときめくラベンダー色のやぎ革で作られた素敵なツモリのウォレットバッグです。
本物GUCCIショルダーバッグ キャンバス レザー

定価16,280円キャンバスポケットバッグBEIGE
ぷっくりと艶コーティングされたカラフルなマーブル模様の水玉が個性的です。
VASIC ショルダー　VASIC BOND NANO

正規品　GUCCI グッチ　オフィディア シェリーライン ショルダーバッグ
内側とショルダー部分は可愛いレモンイエロー。
ルイヴィトン　モノグラム　メッセンジャーボスフォールPM ショルダーバッグ
ツモリらしいポップでハッピーな世界観が素敵です。
【極美品】ディオール トロッター柄 ワンショルダー アクセサリーポーチ ブラック

Maison Margiela Glam Slam Bag マルジェラ　バッグ
サイズ調整できるショルダーは取り外しも可能。ミニバッグやポーチとして持ち歩くのも可愛い2WAY仕様です。
入手困難カラー新品CHANEL 22 スモール　シャイニー カーフスキン　黒
もちろんお財布として別のバッグに忍ばせても使えます。
【美品】グッチ インターロッキング GG柄 ショルダーバッグ ベージュ PVC

MICHAEL KORS ハンドバッグ/ショルダーバッグ
充実のウォレット機能。カードもいっぱい入り便利です。
DIESEL LE-TRASY II バケッタレザーショルダーバック2way

★クリーニング済み★ロエベ ショルダーバッグ　レザー　ヴィンテージ　黒
ちょっとしたお出かけに重宝するコンパクトな魅力が注目のアイテムです。
美品 BRADY AIRE エアー ミニ ショルダーバッグ ブラック ブレディ
これからの季節のお出かけのお供にいかがでしょうか？
☆ウサポチ様専用☆ 美品 トリーバーチ レザー アマンダクラシック 2WAY②

PRADA ワンショルダーバッグ 三角ロゴプレート 肩掛けかばん ハンドバッグ
空モチーフの箱とシンプルな保存袋付き。
【美品】COACH ショルダーバッグ ターンロック ミニポシェット ランブラー
可愛すぎて使用できず、新品未使用のままです。お出かけの機会が減り、思い切って出品してみました。
グッチ アビー レザー セミ ショルダーバック

バーバリー ショルダーバッグ 2way トート ノバチェック シャドーホース
クローゼットに眠っているだけでは勿体無いので、人とは違った個性派ファッションを楽しむお洒落さんにお譲りできれば嬉しいです。
ルイヴィトン LOUISVUITTON ダヌーブ GM ショルダーバッグ

ルイヴィトン ドルーオ モノグラム ショルダーバッグ
ガーリィでセクシー、大人のためのファンタジーがあふれる、ハッピーなテイストがお好きな方にもオススメ。
CHANEL、マトラッセゴールドチェーンショルダーバッグ

LOUIS VUITTON ワンショルダー　ヴィンテージ　ヴィトンズカップ
23000円ほどでした。
Dior クリスチャンディオールミニショルダーバック

グッチ ウエストポーチ ボディバッグ GG キャンバス レザー
現在入手困難な貴重なものなので気に入ってくださった方にお譲りできれば嬉しいです。
⭐︎週末セール⭐︎MARC JACOBS スナップショット ショルダーバッグ

極美品✨MIUMIU マドラス2WAY ショルダーバッグ レザー ブラック
新品未使用で綺麗な状態ですが、内側のロゴマーク上部に目立たない程度ですが傷がありました。(写真3枚目参照)自宅保管ですので、細かい点が気になる方はご遠慮くださいませ。
✨美品✨COACH✨ドリーマー36✨ハンドバッグ✨
箱には少し傷がありますのでご了承ください
coach ショルダーバッグ

RU-1998　クリスチャンディオール　ヴィンテージ　ショルダー031110
高さ11cm幅17.5cmほど
FENDI フェンディ エピ 巾着型ショルダーバック

COACH トート型　ショルダーバッグ
#ショルダーウォレット#お財布ショルダー#ウォレットバッグ#バッグ#財布#tsumorichisato#ツモリチサト#パープル#ゆうたまのお洋服
【美品】プラダ　希少　ナッパレザー　ブラック　ミニショルダーバッグ

ルイヴィトン ミニポシェット
UNITEDTOKYO アッシュペーフランス　PAMEOPOSE jouetie KBF apartbylowrys toga ミントデザインズ　Né-net PINKHOUSE zucca メルシーボークー　 franchelippee cuccia イッセイ ミヤケ ネ・ネット フラボア　マーブルシュッド　BEAMS KENZO などお好きな方にも。
未使用　LONGCHANG ロンシャン ル プリアージュ ショルダーバッグ

エンリーベグリン　ショルダーバッグ　斜めがけ
本文や写真の盗用は規約違反です

【新品 未使用】CHANEL シャネル チェーンウォレット

商品の情報

ブランドツモリチサトキャリー
商品の状態新品、未使用

エルメスHERMES エブリン TPM ミニエヴリン アマゾーヌ　ほぼ新品

バーバリー　巾着型　ショルダーバッグ

90s 00s オールド コーチ レザー 本革 ショルダ バッグ 古着 レトロ

GIANNI NOTARO / ジャンニ ノターロ　ショルダーバッグ　バッグ

希少品✨グッチ ワンショルダーバッグ タッセル G金具 レザー ブラック

PP07 シーバイクロエ 極美品 ハナ 2WAYバッグ ショルダーストラップ付き

ポールスミス レディース ミニリュック トート2way

stussy women 8ボール　バッグ　ステューシー

コリーン・ウィルコックスLeSportsacハワイ限定柄完売品新品タグ付
新品未使用　tsumori chisato CARRY イリュージョン　ラベンダー色の素敵なウォレットバッグ　レアマカロンのようにときめくラベンダー色のやぎ革で作られた素敵なツモリのウォレットバッグです。ぷっくりと艶コーティングされたカラフルなマーブル模様の水玉が個性的です。内側とショルダー部分は可愛いレモンイエロー。ツモリらしいポップでハッピーな世界観が素敵です。サイズ調整できるショルダーは取り外しも可能。ミニバッグやポーチとして持ち歩くのも可愛い2WAY仕様です。もちろんお財布として別のバッグに忍ばせても使えます。充実のウォレット機能。カードもいっぱい入り便利です。ちょっとしたお出かけに重宝するコンパクトな魅力が注目のアイテムです。これからの季節のお出かけのお供にいかがでしょうか？空モチーフの箱とシンプルな保存袋付き。可愛すぎて使用できず、新品未使用のままです。お出かけの機会が減り、思い切って出品してみました。クローゼットに眠っているだけでは勿体無いので、人とは違った個性派ファッションを楽しむお洒落さんにお譲りできれば嬉しいです。ガーリィでセクシー、大人のためのファンタジーがあふれる、ハッピーなテイストがお好きな方にもオススメ。23000円ほどでした。現在入手困難な貴重なものなので気に入ってくださった方にお譲りできれば嬉しいです。新品未使用で綺麗な状態ですが、内側のロゴマーク上部に目立たない程度ですが傷がありました。(写真3枚目参照)自宅保管ですので、細かい点が気になる方はご遠慮くださいませ。箱には少し傷がありますのでご了承ください高さ11cm幅17.5cmほど#ショルダーウォレット#お財布ショルダー#ウォレットバッグ#バッグ#財布#tsumorichisato#ツモリチサト#パープル#ゆうたまのお洋服UNITEDTOKYO アッシュペーフランス　PAMEOPOSE jouetie KBF apartbylowrys toga ミントデザインズ　Né-net PINKHOUSE zucca メルシーボークー　 franchelippee cuccia イッセイ ミヤケ ネ・ネット フラボア　マーブルシュッド　BEAMS KENZO などお好きな方にも。本文や写真の盗用は規約違反です

商品の情報

ブランドツモリチサトキャリー
商品の状態新品、未使用

【スーパーセール】 新品未使用　tsumori chisato CARRY 素敵なウォレットバッグ ショルダーバッグ

23分钟前

【スーパーセール】 新品未使用　tsumori chisato CARRY 素敵なウォレットバッグ ショルダーバッグ

¥15,999 ¥11,999

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出品者

04d84e16de

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コメント (8)

04d84e16de
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希少新品未使用 tsumori chisato CARRY 素敵なウォレットバッグ

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