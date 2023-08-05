【スーパーセール】 新品未使用　tsumori chisato CARRY 素敵なウォレットバッグ ショルダーバッグ

新品未使用 tsumori chisato CARRY イリュージョン ラベンダー色の素敵なウォレットバッグ レア

【人気】PRADA ショルダーバッグ フラップ式 ナイロン × レザー 黒



美品 フルラ CORAL Sトップハンドル ショルダーバッグ 2way フラップ

マカロンのようにときめくラベンダー色のやぎ革で作られた素敵なツモリのウォレットバッグです。

本物GUCCIショルダーバッグ キャンバス レザー



定価16,280円キャンバスポケットバッグBEIGE

ぷっくりと艶コーティングされたカラフルなマーブル模様の水玉が個性的です。

VASIC ショルダー VASIC BOND NANO



正規品 GUCCI グッチ オフィディア シェリーライン ショルダーバッグ

内側とショルダー部分は可愛いレモンイエロー。

ルイヴィトン モノグラム メッセンジャーボスフォールPM ショルダーバッグ

ツモリらしいポップでハッピーな世界観が素敵です。

【極美品】ディオール トロッター柄 ワンショルダー アクセサリーポーチ ブラック



Maison Margiela Glam Slam Bag マルジェラ バッグ

サイズ調整できるショルダーは取り外しも可能。ミニバッグやポーチとして持ち歩くのも可愛い2WAY仕様です。

入手困難カラー新品CHANEL 22 スモール シャイニー カーフスキン 黒

もちろんお財布として別のバッグに忍ばせても使えます。

【美品】グッチ インターロッキング GG柄 ショルダーバッグ ベージュ PVC



MICHAEL KORS ハンドバッグ/ショルダーバッグ

充実のウォレット機能。カードもいっぱい入り便利です。

DIESEL LE-TRASY II バケッタレザーショルダーバック2way



★クリーニング済み★ロエベ ショルダーバッグ レザー ヴィンテージ 黒

ちょっとしたお出かけに重宝するコンパクトな魅力が注目のアイテムです。

美品 BRADY AIRE エアー ミニ ショルダーバッグ ブラック ブレディ

これからの季節のお出かけのお供にいかがでしょうか？

☆ウサポチ様専用☆ 美品 トリーバーチ レザー アマンダクラシック 2WAY②



PRADA ワンショルダーバッグ 三角ロゴプレート 肩掛けかばん ハンドバッグ

空モチーフの箱とシンプルな保存袋付き。

【美品】COACH ショルダーバッグ ターンロック ミニポシェット ランブラー

可愛すぎて使用できず、新品未使用のままです。お出かけの機会が減り、思い切って出品してみました。

グッチ アビー レザー セミ ショルダーバック



バーバリー ショルダーバッグ 2way トート ノバチェック シャドーホース

クローゼットに眠っているだけでは勿体無いので、人とは違った個性派ファッションを楽しむお洒落さんにお譲りできれば嬉しいです。

ルイヴィトン LOUISVUITTON ダヌーブ GM ショルダーバッグ



ルイヴィトン ドルーオ モノグラム ショルダーバッグ

ガーリィでセクシー、大人のためのファンタジーがあふれる、ハッピーなテイストがお好きな方にもオススメ。

CHANEL、マトラッセゴールドチェーンショルダーバッグ



LOUIS VUITTON ワンショルダー ヴィンテージ ヴィトンズカップ

23000円ほどでした。

Dior クリスチャンディオールミニショルダーバック



グッチ ウエストポーチ ボディバッグ GG キャンバス レザー

現在入手困難な貴重なものなので気に入ってくださった方にお譲りできれば嬉しいです。

⭐︎週末セール⭐︎MARC JACOBS スナップショット ショルダーバッグ



極美品✨MIUMIU マドラス2WAY ショルダーバッグ レザー ブラック

新品未使用で綺麗な状態ですが、内側のロゴマーク上部に目立たない程度ですが傷がありました。(写真3枚目参照)自宅保管ですので、細かい点が気になる方はご遠慮くださいませ。

✨美品✨COACH✨ドリーマー36✨ハンドバッグ✨

箱には少し傷がありますのでご了承ください

coach ショルダーバッグ



RU-1998 クリスチャンディオール ヴィンテージ ショルダー031110

高さ11cm幅17.5cmほど

FENDI フェンディ エピ 巾着型ショルダーバック



COACH トート型 ショルダーバッグ

#ショルダーウォレット#お財布ショルダー#ウォレットバッグ#バッグ#財布#tsumorichisato#ツモリチサト#パープル#ゆうたまのお洋服

【美品】プラダ 希少 ナッパレザー ブラック ミニショルダーバッグ



ルイヴィトン ミニポシェット

UNITEDTOKYO アッシュペーフランス PAMEOPOSE jouetie KBF apartbylowrys toga ミントデザインズ Né-net PINKHOUSE zucca メルシーボークー franchelippee cuccia イッセイ ミヤケ ネ・ネット フラボア マーブルシュッド BEAMS KENZO などお好きな方にも。

未使用 LONGCHANG ロンシャン ル プリアージュ ショルダーバッグ



エンリーベグリン ショルダーバッグ 斜めがけ

本文や写真の盗用は規約違反です

商品の情報 ブランド ツモリチサトキャリー 商品の状態 新品、未使用

新品未使用 tsumori chisato CARRY イリュージョン ラベンダー色の素敵なウォレットバッグ レアマカロンのようにときめくラベンダー色のやぎ革で作られた素敵なツモリのウォレットバッグです。ぷっくりと艶コーティングされたカラフルなマーブル模様の水玉が個性的です。内側とショルダー部分は可愛いレモンイエロー。ツモリらしいポップでハッピーな世界観が素敵です。サイズ調整できるショルダーは取り外しも可能。ミニバッグやポーチとして持ち歩くのも可愛い2WAY仕様です。もちろんお財布として別のバッグに忍ばせても使えます。充実のウォレット機能。カードもいっぱい入り便利です。ちょっとしたお出かけに重宝するコンパクトな魅力が注目のアイテムです。これからの季節のお出かけのお供にいかがでしょうか？空モチーフの箱とシンプルな保存袋付き。可愛すぎて使用できず、新品未使用のままです。お出かけの機会が減り、思い切って出品してみました。クローゼットに眠っているだけでは勿体無いので、人とは違った個性派ファッションを楽しむお洒落さんにお譲りできれば嬉しいです。ガーリィでセクシー、大人のためのファンタジーがあふれる、ハッピーなテイストがお好きな方にもオススメ。23000円ほどでした。現在入手困難な貴重なものなので気に入ってくださった方にお譲りできれば嬉しいです。新品未使用で綺麗な状態ですが、内側のロゴマーク上部に目立たない程度ですが傷がありました。(写真3枚目参照)自宅保管ですので、細かい点が気になる方はご遠慮くださいませ。箱には少し傷がありますのでご了承ください高さ11cm幅17.5cmほど#ショルダーウォレット#お財布ショルダー#ウォレットバッグ#バッグ#財布#tsumorichisato#ツモリチサト#パープル#ゆうたまのお洋服UNITEDTOKYO アッシュペーフランス PAMEOPOSE jouetie KBF apartbylowrys toga ミントデザインズ Né-net PINKHOUSE zucca メルシーボークー franchelippee cuccia イッセイ ミヤケ ネ・ネット フラボア マーブルシュッド BEAMS KENZO などお好きな方にも。本文や写真の盗用は規約違反です

商品の情報 ブランド ツモリチサトキャリー 商品の状態 新品、未使用

【新品 未使用】CHANEL シャネル チェーンウォレットエルメスHERMES エブリン TPM ミニエヴリン アマゾーヌ ほぼ新品バーバリー 巾着型 ショルダーバッグ90s 00s オールド コーチ レザー 本革 ショルダ バッグ 古着 レトロGIANNI NOTARO / ジャンニ ノターロ ショルダーバッグ バッグ希少品✨グッチ ワンショルダーバッグ タッセル G金具 レザー ブラックPP07 シーバイクロエ 極美品 ハナ 2WAYバッグ ショルダーストラップ付きポールスミス レディース ミニリュック トート2waystussy women 8ボール バッグ ステューシーコリーン・ウィルコックスLeSportsacハワイ限定柄完売品新品タグ付