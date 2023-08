新品未開封、未使用品

キャラクター...スタジオジブリ

グッズ種類...メモ帳

最終、お値下げしました。(^∇^)

即購入可。

メルカリ便、750円送料込み

若干なら、お値下げ交渉OKです。

今年購入。予備を出品しました。お使い頂ける方にお譲りしたいです。箱の後ろに紙がテープで貼っています。購入当初からの状態です。ネットのお店で貼ったものです。ご了承ください。

定価は13,200 円(税込)。手数料送料込みで、定価以下での販売です。

ご検討頂けましたら有難いです。(^^)

以下にどんぐり共和国の説明文を。

スタジオジブリ 24作品 メモ帳コレクション ※BOX販売※

スタジオジブリ作品24作品がメモ帳になって登場★

作品のキャラクターやアイテム、作品タイトルがポップにデザインされた絵柄は全24種類♪

ブラインドパッケージなので、どの作品に出会えるかはお楽しみです♪

■セット内容:スタジオジブリ 24作品 メモ帳コレクション 550円×24個

■販売元:(株)ムービック

【サイズ】

本体:約7.5×7.5×0.6cm

封筒:約10.5×9.5×0.6cm

BOX:約11×19.5×8.4cm

【材質】

紙、PVC

【仕様】

1柄50枚綴り

1パックにメモ帳1冊入り

商品説明

スタジオジブリ24作品のキャラクターたちがデザインされたメモ帳です。

学校やオフィスでお気に入りのキャラクターメモ帳で気分UP★

ちょっとしたお手紙や伝言メモに!さまざまなシーンで活躍します♪

コンパクトなサイズで、ポケットやペンケースに入れて携帯しやすく便利です。

【ご注意ください】

※基本全種類揃うセットとなりますが、開けてみないとわからない商品の性質上、稀に全種類入っていないものもございます。

開けてみないとわからない商品の性質上、不良や絵柄の重複があった場合は下記問い合わせ窓口でのご対応となります。予めご了承ください。

▼▼株式会社ムービック様お問い合わせフォーム

https://www.movic.jp/shop/contact/contact.aspx

以上となっています。ご検討頂けましたら有難いです。(*^^*)

#スタジオジブリ

#ジブリ

#メモ帳

#24作品メモ帳コレクション

#メモ帳コレクション

#どんぐり共和国

商品の情報 ブランド スタジオジブリ 商品の状態 新品、未使用

