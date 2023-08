値引きする 2021年春夏新作　adidas Stan Smith レディース　ディズニー スニーカー

昨年購入した

昨年購入したアディダスとディズニーのコラボスニーカーミッキーミニーのデザインされたスタンスミスのスニーカーです全く履かないまま保管しておりました。断捨離のためお譲りしますソールはラバーとなっておりソール裏にもミッキーミニーが隠れております。さりげないキャラクターのデザインがシンプルでかわいいです!サイズは24cmアディダス スタンスミスディズニー ミッキー ミニー

