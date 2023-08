◆商品名

百花繚乱 後藤又兵衛 剣姫Ver. ALTER アルター 1/7スケールフィギュア

◆商品詳細

・開封品になります。

・商品画像は、実際の商品を撮影したものになります。

・国内正規品になります。

・箱ごと暗室にて保管しております。

◆梱包・発送について

・梱包は丁寧に行わせていただきます。

・ご希望の発送日時等の要望がありましたら、ご購入から24時間以内にご連絡下さい(24時間を超えますと、既に発送済みの場合が殆どの為)

◆その他

・価格交渉可能です。

・価格交渉は交渉成立後に即時購入が前提になります。交渉成立後に取り置きや検討を要求されても対応出来かねます。

・1割以上の値引き依頼はご容赦下さい(複数個買いの場合、商品によっては1割以上の値引きも検討します)

・輸送の際に発生した破損、メーカーの初期不良、目視ではまず分からない程度の欠点等は当方では一切保証出来かねます。

・画像転載防止のため、商品画像には当方のオリジナルの印字があります。

・即時支払いされない方は、必ずお支払い予定日をコメントして下さい

・ご質問等ありましたら、お気軽にご連絡下さい。

・中古品であることをご理解いただける方は、

是非購入をご検討ください。

◆検索用タグ

HJ

ホビージャパン

グッスマ

グッドスマイルカンパニー

美少女フィギュア

フィギュア種類···完成品フィギュア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

