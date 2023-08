SAINT LAURENT PARIS - Classic Hawaiian Shirt In Black And Ivory 2017SS

素材:レーヨン52%、綿48%

サイズ38

着丈77

身幅62

肩幅47

袖丈27

※素人採寸になりますのでご了承下さい。

SAINT LAURENTのハイビスカス&パイナップル柄のハワイアンシャツになります。

皺になりにくいレーヨン52%、綿48%混合素材でリラックス感のあるオープンカラーシャツです。

ボディにはウォッシュがかかっており、独特の風合いがあります。

毎期人気の高いサンローランのハワイアンシャツですが、こちらのハイビスカス&パイナップル柄は特に人気が高く即完売したアイテムになります。

コレクション整理の為出品致します。

ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

