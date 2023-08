人気ブランド『HYSTERIC GLAMOUR』と『PLAYBOY』が再びタッグを組み、限定復活第2弾!の大人気コラボの半袖Tシャツ『PLAYMATE ASHLEY』です。

PHATRNK 萩原京平 Tシャツ 2XL

あまりにも有名なトレードマーク「ラビットヘッド」や、セクシーなプレイメイトたちのアーカイブ写真を特別に使用し、HYSTERIC GLAMOURの世界感へと落とし込んだこのレーベルは、巷のライセンス品とは一線を画すハイセンス&ハイクオリティで支持を獲得しています。

OFF-WHITE™️ "ACRYLIC ARROWS S/S OVER TEE"



【激レア】スペースジャム×ジョーダン 90s 両面プリント Tシャツ 黒 XL

【カラー】

NUMBER NINE 04aw GIVE期 反戦damage Tシャツ

ブラック

正規 19SS CELINE セリーヌ Hedi Slimane ロゴ Tシャツ

【サイズ】

wtaps tシャツ Lサイズ

M

#FR2 FXXKING RABBITS ファッキンラビッツ Tシャツ L 黒

【素材】

STUSSY CHECKER STOCK TEE ステューシー

綿100%、日本製

stussy 64 TEE Tシャツ XL

【寸法】

supremeボーダーT

肩幅47cm、身幅50cm、袖丈21cm、総丈67cm

XL ☆ Bruce Weber / Those Halcyon Days ☆



Supreme The North Face Pocket Tee 黒

画像でもわかるように、2012年のHYSTERIC GLAMOURのビジュアルカタログ以降、モデルとして活躍し、現在は PLAYMATE としても活動をしているアシュリーがフロントに施されたTシャツです。

Supreme Tonal Box Logo Tee シュプリーム ボックスロゴ

シーズン問わず、1枚所有しておりますとカジュアルシーンで大活躍すると思います。

新品 DREW HOUSE BUNNY SS TEE Lサイズ

大人気ですぐに完売した商品なので、お探しの方は是非この機会にどうぞ!

David Bowie Tシャツ 90's フランクオーシャン 着用



【海外正規品 バックプリント】クロムハーツ ダブルクロス ポケット Tシャツ

【注意事項】

バレンシアガ ノースリーブ タンクトップ ビンテージ

● 商品到着後、速やかに評価をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

人気ブランド『HYSTERIC GLAMOUR』と『PLAYBOY』が再びタッグを組み、限定復活第2弾!の大人気コラボの半袖Tシャツ『PLAYMATE ASHLEY』です。あまりにも有名なトレードマーク「ラビットヘッド」や、セクシーなプレイメイトたちのアーカイブ写真を特別に使用し、HYSTERIC GLAMOURの世界感へと落とし込んだこのレーベルは、巷のライセンス品とは一線を画すハイセンス&ハイクオリティで支持を獲得しています。【カラー】 ブラック【サイズ】 M【素材】 綿100%、日本製【寸法】 肩幅47cm、身幅50cm、袖丈21cm、総丈67cm 画像でもわかるように、2012年のHYSTERIC GLAMOURのビジュアルカタログ以降、モデルとして活躍し、現在は PLAYMATE としても活動をしているアシュリーがフロントに施されたTシャツです。シーズン問わず、1枚所有しておりますとカジュアルシーンで大活躍すると思います。大人気ですぐに完売した商品なので、お探しの方は是非この機会にどうぞ!【注意事項】 ● 商品到着後、速やかに評価をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

KITH STAR WARS Stormtrooper Vintage TeeCOMOLI 空紡天竺 半袖 Tee サイズ4 コモリ White Tシャツ【即完売】A BATHING APE ビックロゴ カモフラ 迷彩 Tシャツamachi contour line T-shirtvetements tシャツ L 新品 タグ付きOff-White オフホワイト 20SS handロゴTシャツ【早い者勝ち】Patta × UMBRO【新品】ACRONYM Tシャツ 白