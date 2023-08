【最安値挑戦！】 新品未使用！machatt パフスリーブWボタンシャツ（ホワイト） シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

新品未使用!

新品未使用!マチャット machatt のパフスリーブWボタンシャツ(ホワイト)です。サイズはフリーです。袖のボリュームとバンドカラーのWボタンがアクセントになったブラウス。カーブにした切替やタックで大胆にボリュームを施し、袖のフォルムが印象的でモードな仕上がりに。腕が細く華奢に見え、着心地もよくストレスフリーな着心地も魅力です。コットンポリエステルのグログラン生地を使用し、ポリエステル85%の高混率でシワになりにくく扱い易い生地で、ボディからも離れるので気負いなくお召し頂けます。サイドの裾はラウンドヘムでスリットが入っているのでインスタイルもしやすいです。スカートからパンツまで幅広くスタイリングをお楽しみ頂けます。■サイズ肩幅:49cm 胸囲:約104cm 袖丈:31cm 着丈:68cm 裾幅:53cm 袖口幅:17cm※布タグ類がカットされたお品になります。タグに拘りのある方はご購入をお控えください。自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控えください。IENA イエナ Mila Owen ミラオーウェン CLANE クラネ CELFORD セルフォードCADUNE カデュネ Arpage story OHGA オーガ anuans アニュアンス アルページュストーリー sono ソーノアダムエロペ Adam et rope ebure エブール drawer ドゥロワー seventen セブンテン Chesty チェスティ Yori ヨリ リグリーム regleam treful plus1 トレフルプラスワンrosy monster ロージーモンスター liala×pg ヨーコチャン yokochan tsuru by makiko oikawa ツルバイマリコオイカワ machattBirthdaybash バースデーバッシュ マチャットUNITED ARROWS ユナイテッドアローズなどがお好きな方にもおすすめです☆

