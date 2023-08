LACOSTE 3レイヤー 高機能シェル

ノースフェイス パープルレーベル ツイルフィールドジャケット テーラード



THE NORTH FACE クライムライトジャケット GORE-TEX

BH160E 定価 ¥53,900

The North Face ジャケット

カラー ネイビー

初期 米軍実物 87年 ECWCS ゴアテックス ジャケット XS-XS

(中のダウンベストはブラックです)

DESCENTE ALLTERRAIN SCHEMATECH HOODED L



THE NORTH FACE 3way ジャケット ゴアテックス

3レイヤーの高機能シェルにダウンベストをライナーとしてプラスしました。シェル自体に中綿等は入っていませんので、ライナーを外せばレインコートとして通年着用可能です。又ライナーのダウンベストも単品でインナーダウンとして他のアイテムに合わせてコーディネート出来ます。汎用性の高いハイスペックアウターです。

アークテリクス ベータジャケット 極美品



jack wolfskin ジャンパー



モンチュラ(montura)X-MIRA ジャケット

ラコステ直営店にて購入しましたがサイズアウトしたので出品致しました。使用回数は2回程です。結婚式でスーツの上から羽織っていただけですので状態非常にいいと思います!ラコステのサイズ表記ではXSとなっておりますが、身長は170cm程までの方なら全然大丈夫かと思われます。フード部分は折り畳んで収納できます。コートで丈は長めですので腰下まであります。汚れなどはみあたりません。

patagonia カルサイトジャケット



Maison MIHARA YASUHIRO ドッキング マウンテンコート

ご質問等ありましたらどうぞ!!

ザノースフェイス レインテックスジャケット ゴアテックス



新品タグ付きノースフェイス ニュー ディルトン アノラック



【限定大幅値下げ中】ARC'TERYX beta LT jacket

LACOSTE ラコステ

THE NORTH FACE コンパクトアノラック NP21735

ジャンパー コート

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

