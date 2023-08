◆当店、#古着屋YHS の商品は、送料無料・即購入OKです。

◆ブランド

stussy / ステューシー

◆サイズ表記

L

◆サイズ実寸 (単位:cm)

着丈:70

身幅:61

肩幅:50

袖丈:65

◆カラー

黒 / ブラック

◆素材

綿

ポリエステル

◆購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

◆状態

USED

ホームクリーニング済(タバコ臭・ペット臭無し)

◆発送

#YHS_0698

#YHS_0698

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

