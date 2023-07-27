お見舞い N.A.S.M.S様専用　K18 3.5mm幅　カットアズキ　50cmネックレス ネックレス

全長 約50cm

Pt900ダイヤモンドネックレス

チェーン幅 約1.5mm

新品 プラチナ PT ベネチアン ネックレス 送料込み

重さ 約4.2g

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プレート幅 3.1mm

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【希少品】天然オパール・ロングネックレス

K18イエローゴールド

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K18刻印有り

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レインボームーンストーン ガーネット ペンダントトップシルバーチェーン925 付

東京の御徒町のチェーン屋さんで仕入れている本物の18金です。

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メッキ等ではありません。

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国産品ですがお安く出品しております。

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定番のカットアズキネックレスです。

【新品】K18WGダイヤイニシャルペンダント

カット面がありますのでキラキラ光りを反射します。

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1番壊れやすい丸カンの口も溶接してありますので安心です。

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40cmと45cmでも制作可能です。

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その他の長さもご相談にのります。

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アクセサリー

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カラー···ゴールド

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材質···ゴールド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

全長 約50cmチェーン幅 約1.5mm重さ 約4.2gプレート幅 3.1mmK18イエローゴールドK18刻印有り東京の御徒町のチェーン屋さんで仕入れている本物の18金です。メッキ等ではありません。国産品ですがお安く出品しております。定番のカットアズキネックレスです。カット面がありますのでキラキラ光りを反射します。1番壊れやすい丸カンの口も溶接してありますので安心です。40cmと45cmでも制作可能です。その他の長さもご相談にのります。アクセサリーリング k10 18Kpt ダイヤモンドK18YGカラー···ゴールド材質···ゴールド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

530様 50cm ナバホパールネックレス silver925アナトメタル/インダストリアルピアス【未使用】K18YGベネチアンネックレスチェーンスライドアジャスターヴィンテージネックレス 天然石 翡翠 ヒスイ ゴールドチェーン アンティーク長崎復元ガラス作家御厨正敏 トンボ玉STARJEWELRY☆ルビー＆ダイヤネックレス