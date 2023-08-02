年末のプロモーション ラスト一点　新品　rapmade 完売品　エミネムTシャツ　ヴィンテージ黒　XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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新品未開封です。2度と再販される事のない、激レア品です。rap madeの公式オンラインで、1時間限定販売されたTシャツです。ただの黒ではなく、ヴィンテージブラックというカラーです。販売元は再販は無いと断言していました。着丈74cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cmです。ラップリマンシールも同封致します。よろしくお願いします。rap teeeminemsnoop doggslim shadydr.Drerapmadeラップリマンhip hopJAY-Zdrake50 centsupermansupremeOZYKIX8 mile8マイルルーズユアセルフ