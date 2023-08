【商品説明文】

メゾンマルジェラ 再構築 Tシャツ 50 マルタンマルジェラ 美品

▪️ブランド▪️

アクネストゥディオス Acne Studios

▪️サイズ表記▪️

M

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈70

・身幅58

・肩幅54

・袖丈24

▪️カラー▪️

黒色 / ブラック

▪️素材▪️

コットン

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

3006

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アクネストゥディオズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

