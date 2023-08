【ブランド】LIMI feu

【仕様】素材はリヨセルで、薄手の羽織りです。

首元をリボンで結んでシャツのように着たり、さらっと羽織ったり、使い勝手の良いアイテムです。

薄手で、袖を捲ってボタンで留められるので、夏でも使えると思います。

前で縛るリボンや、後ろ身頃の変わったデザインなど、シンプルに見えて個性的な着こなしができる一着です。

【カラー】ブラック

【サイズ】表記サイズ/Sサイズ

〈平置き実寸・cm〉

・肩幅 約43

・着丈 約89-115

・袖丈 約62

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。

【コンディション】目立つダメージ等はなく、まだまだ十分に着用いただけます。

コンディションの見解には個人差がごさいますので、あくまでも主観によるものです。

自宅保管のユーズド品となりますので、見落とした汚れ等がある場合があります。

画像及び商品説明をよくご確認頂き、ユーズド品にご理解のある方のみご検討ください。

基本的には当日または翌日の発送となりますので、お急ぎの方もご安心ください。

商品は簡易包装にてコンパクトに畳んでの発送となります。保管時のたたみジワもありますのでご了承ください。

色···ブラック

柄・デザイン···無地/ワンポイント

#LIMIfeu #リミフゥ #YohjiYamamoto #ヨウジヤマモト #ys #ワイズ #ロングシャツ #ロングガウン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リミフゥ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

