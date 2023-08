【楽天最安値に挑戦】 6c20 NIKE ナイキ AIR JORDAN 1エアジョーダン1 29cm スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

ブランド:NIKE

カラー:ブラック/レッド/ホワイト

素材表記:

#AIRJORDAN1RETROMID #BREDTOE#554724-066

ブランド:NIKE Jordan エア ジョーダン 1

発売日:2020/01/18

性別:メンズ

色:ブラック系

カット:ミドルカット

着脱タイプ:紐、シューレース

サイズ表記:29cm

(実寸メジャーでの採寸のため多少の誤差がある場合がございます。)

アウトソール:31

最大幅:11

ヒール高さ:3

ナイキ エア ジョーダン 1 ズーム エア コンフォート



状態:S

ランク

《S》新品・未使用

《SA》新品に近い状態

《A》使用頻度が少なく全体的にキレイ

《AB》多少使用感はあるがキレイ

《B》一般的な中古品

《BC》多少のキズや汚れがある

《C》キズや汚れがある

《CD》目立つキズや汚れがある

《D》ジャンク

#ナイキ#エアフォース1#レトロ#ハイカットスニーカー#エアジョーダン1#エアジョーダン1レトロ

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。ブランド:NIKEカラー:ブラック/レッド/ホワイト素材表記:#AIRJORDAN1RETROMID #BREDTOE#554724-066ブランド:NIKE Jordan エア ジョーダン 1発売日:2020/01/18性別:メンズ色:ブラック系カット:ミドルカット着脱タイプ:紐、シューレースサイズ表記:29cm(実寸メジャーでの採寸のため多少の誤差がある場合がございます。)アウトソール:31最大幅:11ヒール高さ:3状態:Sランク《S》新品・未使用《SA》新品に近い状態《A》使用頻度が少なく全体的にキレイ《AB》多少使用感はあるがキレイ《B》一般的な中古品《BC》多少のキズや汚れがある《C》キズや汚れがある《CD》目立つキズや汚れがある《D》ジャンク#ナイキ#エアフォース1#レトロ#ハイカットスニーカー#エアジョーダン1#エアジョーダン1レトロ

