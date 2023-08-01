最高の ピアス ◆TOUS◆ Sweet くま　18金イエローゴールド Dolls ピアス(両耳用)

スペイン、カタルーニャのブランド、TOUSの18金ピアスです。

新品未使用 CHANEL シャネル フープピアス



Joueteジュエッテ ダブルピアス イエローゴールド 07518800

64000円

K18南洋パール／ダイヤピアス

全体サイズ： 縦11×横9×厚3mm モチーフサイズ：縦11×横9×厚3mm 素材：18金イエローゴールド スタッドピアス（キャッチ式）

★【極美品】バカラ タンタシオン ピアス SV925



ホースシュー ダイヤ ピアス

商品詳細抜粋

ヴァンドーム青山 ダイヤモンドピアス

TOUSの代表的なコレクションSweet Dollsコレクション。ブランドアイコンであるくまは、テディベアのぬいぐるみを元にデザインされています。幼い頃、抱きしめるだけで安心できる、偉大な存在だったテディベア。どこへ行くのにもテディベアと一緒だったという方も多いのではないでしょうか。 一緒にいるだけで優しい気持ちになれるテディベアを、大人になってからも持ち歩きたい、というコンセプトが形になり、TOUSのさまざまなアイテムにくまがあしらわれるようになりました。 ブランドコンセプトである“身に着けるやさしさ”が随所に現れています

【美品】ルイヴィトン LV エッセンシャルV ピアス ゴールド M68153



agate k10パールピアスチャーム

中古品にご理解お願いします。

天然 エメラルド ダイヤ ピアス1.59ct k18 ¥



K18WG ♡ ダイヤアメリカンピアス 片耳0.10ct

付属品‥ 本体、箱

shingo matsusita



[最終値下げ]GEM STONE KING 天然エチオピアオパール ピアス

タグかりてます。

◆TOUS◆ ピアス Sweet Dolls くま 18金イエローゴールド



キラキラ⭐︎Swarovski スワロフスキードロップ ピアス

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商品の情報 ブランド トウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

スペイン、カタルーニャのブランド、TOUSの18金ピアスです。64000円全体サイズ： 縦11×横9×厚3mm モチーフサイズ：縦11×横9×厚3mm 素材：18金イエローゴールド スタッドピアス（キャッチ式）商品詳細抜粋TOUSの代表的なコレクションSweet Dollsコレクション。ブランドアイコンであるくまは、テディベアのぬいぐるみを元にデザインされています。幼い頃、抱きしめるだけで安心できる、偉大な存在だったテディベア。どこへ行くのにもテディベアと一緒だったという方も多いのではないでしょうか。 一緒にいるだけで優しい気持ちになれるテディベアを、大人になってからも持ち歩きたい、というコンセプトが形になり、TOUSのさまざまなアイテムにくまがあしらわれるようになりました。 ブランドコンセプトである“身に着けるやさしさ”が随所に現れています中古品にご理解お願いします。付属品‥ 本体、箱タグかりてます。#18金ゴールドピアス#tous #18k#18kピアス#サマンサティアラ#ヴァンドーム青山

商品の情報 ブランド トウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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