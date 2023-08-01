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最高の ピアス ◆TOUS◆ Sweet くま　18金イエローゴールド Dolls ピアス(両耳用)

商品の説明

スペイン、カタルーニャのブランド、TOUSの18金ピアスです。
新品未使用 CHANEL シャネル フープピアス

Joueteジュエッテ ダブルピアス　イエローゴールド　07518800
64000円
K18南洋パール／ダイヤピアス
全体サイズ： 縦11×横9×厚3mm モチーフサイズ：縦11×横9×厚3mm 素材：18金イエローゴールド スタッドピアス（キャッチ式）
★【極美品】バカラ　タンタシオン　ピアス　SV925

ホースシュー　ダイヤ　ピアス
商品詳細抜粋
ヴァンドーム青山　ダイヤモンドピアス
TOUSの代表的なコレクションSweet Dollsコレクション。ブランドアイコンであるくまは、テディベアのぬいぐるみを元にデザインされています。幼い頃、抱きしめるだけで安心できる、偉大な存在だったテディベア。どこへ行くのにもテディベアと一緒だったという方も多いのではないでしょうか。 一緒にいるだけで優しい気持ちになれるテディベアを、大人になってからも持ち歩きたい、というコンセプトが形になり、TOUSのさまざまなアイテムにくまがあしらわれるようになりました。 ブランドコンセプトである“身に着けるやさしさ”が随所に現れています
【美品】ルイヴィトン　LV　エッセンシャルV　ピアス　ゴールド　M68153

agate k10パールピアスチャーム
中古品にご理解お願いします。
天然 エメラルド ダイヤ ピアス1.59ct k18 ¥

K18WG ♡ ダイヤアメリカンピアス 片耳0.10ct
付属品‥ 本体、箱
shingo matsusita

[最終値下げ]GEM STONE KING 天然エチオピアオパール ピアス
タグかりてます。
◆TOUS◆ ピアス Sweet Dolls くま　18金イエローゴールド

キラキラ⭐︎Swarovski スワロフスキードロップ ピアス
#18金ゴールドピアス#tous #18k#18kピアス#サマンサティアラ#ヴァンドーム青山

希少！新品CHANEL ゴールドCCマーク 正規品（購入レシート掲載ピアスパール

商品の情報

ブランドトウス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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スペイン、カタルーニャのブランド、TOUSの18金ピアスです。64000円全体サイズ： 縦11×横9×厚3mm モチーフサイズ：縦11×横9×厚3mm 素材：18金イエローゴールド スタッドピアス（キャッチ式）商品詳細抜粋TOUSの代表的なコレクションSweet Dollsコレクション。ブランドアイコンであるくまは、テディベアのぬいぐるみを元にデザインされています。幼い頃、抱きしめるだけで安心できる、偉大な存在だったテディベア。どこへ行くのにもテディベアと一緒だったという方も多いのではないでしょうか。 一緒にいるだけで優しい気持ちになれるテディベアを、大人になってからも持ち歩きたい、というコンセプトが形になり、TOUSのさまざまなアイテムにくまがあしらわれるようになりました。 ブランドコンセプトである“身に着けるやさしさ”が随所に現れています中古品にご理解お願いします。付属品‥ 本体、箱タグかりてます。#18金ゴールドピアス#tous #18k#18kピアス#サマンサティアラ#ヴァンドーム青山

商品の情報

ブランドトウス
商品の状態目立った傷や汚れなし

最高の ピアス ◆TOUS◆ Sweet くま　18金イエローゴールド Dolls ピアス(両耳用)

26分钟前

最高の ピアス ◆TOUS◆ Sweet くま　18金イエローゴールド Dolls ピアス(両耳用)

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923ad

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923ad
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ネックレス Sweet Dollsくま　18金ゴールド / 45cm

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ピアス Sweet Dolls くま　6mm　18金ホワイトゴールド

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