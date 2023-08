ヴィンテージのNFLの1996年のスーパーボウルのTシャツです。

スティーラーズ対カウボーイズ

とにかくプリントがめちゃくちゃかっこよくて海外でも人気のプリントTシャツです。

製造は1995年製です。

PRO PLAYER MADE IN USA

サイズL

着丈75

身幅56

肩幅53

袖丈22

中古です。

中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヴィンテージのNFLの1996年のスーパーボウルのTシャツです。スティーラーズ対カウボーイズとにかくプリントがめちゃくちゃかっこよくて海外でも人気のプリントTシャツです。製造は1995年製です。PRO PLAYER MADE IN USAサイズL着丈75身幅56肩幅53袖丈22中古です。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。

