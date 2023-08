ご覧いただきありがとうございます。

コレクション整理のため出品いたします。

一定期間使用しておりましたのでUSEDとしてご理解をお願いします。

靴紐は別メーカーの新品に交換しました

カテゴリ:NIKE AIR JORDAN 4 RETRO

カラー:WHITE/TEAM ORANGE

品番:CT8527-118

発売:2020年5月発売

定価:22,550円

サイズ:28.5cm

付属品:外箱なし、黒タグなし、元紐なし、キーホルダーなし

※撮影用に別のNIKEの箱を使用しました

商品説明>

ナイキ エアジョーダン 4 レトロ ホワイト/チーム オレンジ-メタリック シルバー CT8527-118

「AIR JORDAN 4」は1988-1989年シーズンに登場しました。ファーストカラーのブラック/セメントグレーが発売されたのが1989年2月で、初めてグローバルリリースされた記念すべきモデルでもあります。デザインはティンカー・ハットフィールドです。当時ナイキのバスケットシューズ初のスピードプレイヤー向けのバッシュ「AIR FLIGHT 89」のソールユニットを使用し、シュータンには"FLIGHT"のロゴが入っています。メッシュパネル、プラスチック製のアイレット、ヒールプロテクターのパーツも当時のバスケットシューとしては革新的でした。バスケットボールだけではなくスパイク・リー監督が手掛けた当時のコマーシャルや1989年に公開されたスパイク・リー監督の映画「Do the Right Thing」の劇中で、ジャンカルロ・エスポジート演じる"バギン・アウト"がバードのTシャツを着た白人男性にシューズを踏まれるシーンは印象的で映画やコマーシャルを通して「AIR JORDAN 4」はさらに有名なモデルとなりました。

今作はオリジナルには無いレトロだけのニューカラー。「AIR JORDAN 1」のオリジナルカラー"ホワイト/メタリック オレンジ"からインスパイアされたリミテッドモデル。

#NIKE

#ナイキ

#エアジョーダン4

#ジョーダン4

#AJ4

#AIRJORDAN4

#JORDAN4

#TEAMORANGE

#チームオレンジ

#スニーカーSHOPムーはこちら

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

