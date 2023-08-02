クラシック marimekkoウニッコ　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

Iltanen Unikko

未使用品 NOBLE イタリア製 ショルダーバッグ



シャネルスポーツ ショルダーバッグ

一度短時間使用のみです。

美品✨LOUIS VUITTON モノグラムミニ ベランジェール M92670

素人確認になりますが、汚れは見当たりませんでした。

ルイヴィトン LOUISVUITTON ポシェットショルダーバッグ モノグラム

とても可愛く大切にし過ぎて使えないので、どなたかに使っていただけると嬉しいです。

しーちゃんさん専用アタオチヴィ



美品 ANTEPRIMA ラフィア ピッツォ ショルダー ハンドバッグ 2way

北欧

マザーハウス 2ウェイ ショルダー バックパック

フィンランド

ミニ バーティカル トリオンフ キャンバス CELINE

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⭐️美品⭐️エルメス グッドニュースGM ブラック⭐️

ムーミン

ケイトスペード パーティー ツイード2wayクラッチクロスボディ

ラプアンカンクリ

COACH オールド コーチ レザー ショルダー バッグ ネイビー 124

北欧暮らしの道具店

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Iltanen Unikko一度短時間使用のみです。素人確認になりますが、汚れは見当たりませんでした。とても可愛く大切にし過ぎて使えないので、どなたかに使っていただけると嬉しいです。北欧フィンランドフィンレイソンムーミンラプアンカンクリ北欧暮らしの道具店

商品の情報 ブランド マリメッコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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