ご覧いただきありがとうございます。

カナダグース CANADA GOOSE ダウン ジャケット メンズ

カーキのカナダグースのマッケンジーSサイズです。

2016年にEXPOシティにあるフリークスストアで購入し、一昨年までワンシーズン2〜4回程着用していました。

去年新しくカナダグースを購入して、使わなくなったので出品します。

今まで気付きませんでしたが、出品のためによく見たら、裾のところが擦れて色が薄くなっている箇所がいくつかありました。

気になるところは写真でご確認をお願いいたします。

中古だとご理解いただける方の購入をお願いいたします。

クリーニング済みで、検品のために被せていたビニールは剥がしました。

よろしくお願いいたします。

カラー···グリーン

着丈···ロング

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カナダグース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

