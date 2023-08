【商品の説明】

商品名 : 1/6スケールフィギュア

U.S. Army Ranger 75th Regiment (M249 Version)

メーカー:HOT TOYS

【商品の状態】

使用状況 :未開封品

注意事項 :長期保管品となります

【その他】

※初期状態&保管状態&状態確認の際に出来る擦れ・傷・色ムラ・色移り・塗装剥がれ・塗装ハネ・製造工程時のゴミの混入・ほこりの付着・経年劣化などある場合もございますのでご理解・ご了承下さい

※1/6パーツは年代物が多く、新品パーツでも

経年劣化で壊れる事がございますので

取り扱いはご注意下さい

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【商品の説明】商品名 : 1/6スケールフィギュアU.S. Army Ranger 75th Regiment (M249 Version)メーカー:HOT TOYS【商品の状態】使用状況 :未開封品注意事項 :長期保管品となります【その他】※初期状態&保管状態&状態確認の際に出来る擦れ・傷・色ムラ・色移り・塗装剥がれ・塗装ハネ・製造工程時のゴミの混入・ほこりの付着・経年劣化などある場合もございますのでご理解・ご了承下さい※1/6パーツは年代物が多く、新品パーツでも経年劣化で壊れる事がございますので取り扱いはご注意下さい

