ML574 IME

ロングセラー人気のアイコニックモデル「574」のクラシカルなフォルムはそのままに、モダンなマテリアルとのマッシュアップで、よりスポーティなルックスで提案する「ML574I」。

外側とは異なるフライングNBロゴを内側に、ウェービングテープを踵部に備えるなど細部に趣向を凝らし、印象的なマルチカラーで仕上げた限定モデル。

2回着用程度の美品です。

カラー:HELIOTROPE

サイズ:25cm

ウィズ:D (やや細い)

※元箱なし

※値下げ不可

自宅保管である旨ご理解の上でお取引をお願いいたします。状態は写真にてご確認下さい。

※劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

〜注意事項〜

発送した商品の畳んでできるシワなどはご了承下さい。

商品画像をしっかりご覧になった上ご購入宜しくお願い致します。

※イメージと違った、サイズが合わなかった等での返品、いかなる理由でも商品到着後のキャンセルはお受け致しかねますことをご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

