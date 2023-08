【希少！！】 BRAINDEAD×CONVERSE コラボスニーカー サイズ26cm スニーカー

【日本未発売】

オーラリー AURALEE FOOT THE COACHER スリッポン

BRAIN-DEAD×CONVERSE

CONVERSE ONE STAR J 【珍色】白/マルーン 27cm

ブレインデッド×コンバース

正規 NIKE AIR ZOOM TEMPO NEXT OFF-WHITE

BOSEY BOOT OX

☆レア☆NIKE エアジョーダン12 ヴィンテージ 97年製 130690

【サイズ】26cm

Atlantic STARS ANTARES GBC アトランティックスターズ



ホカオネオネ クリフトン8 26.5cm

BRAIN DEAD(ブレインデッド)とコンバースのコラボ商品で牛をモチーフにしたボージーブーツです。

Maison Margiela マルジェラ 足袋 スリッポン スニーカー

ボージーブーツにはリジッドメッシュのオーバーレイが牛柄のプリントの上に施されております。

VANSバンズ スリッポン DELLUXE スカジャン スニーカー靴シューズ



ASICS HN2-S PROTOBLAST KIKO 28cm

日本では未発売だった商品で、beamsなどの一部店舗のみ買付した物を販売していたようです。

美品 JIMMY CHOO ジミーチュウ メンズ スニーカー 40

国内正規販売が無かったため、即日完売した商品です。

comme das garçon hommeplus nike airmax95



ナイキ エアマックス90 27cm

お値引きはできません。

Nike Air Jordan 1 Low “Concord”

ご了承下さい。

ナイキ エアフォース1 07 LV8 EMB ホワイト グリーン 27.5cm



《美品》NIKE スニーカー

替え紐、箱もありますが、箱に多少ダメージがある場合がありますので、ご了承ください。

NIKE AIR JORDAN 1 /ジョーダン 1【ダークパウダーブルー】



コンバースオールスター100周年限定ナチュラルパイソンHI

BRAIN DEADとは…

ペンいち様専用⭐️vapormax 90 air max neon 26.5cm

LA発信のアート・クリエイティブ集団。ポストパンク、スケートボード、アンダーグランドコミックなどのサブカルチャーからインスピレーションを受けて、デザインに落とし込んでいる。カルチャー、ファッション、アートがクロスオーバーするインディペンデントブランド。

Nike Air Jordan 1 Mid SE Hyper Royal



WACKOMARIA clarks ワコマリア クラークス

カラー...ホワイト

HENSHIN by KAMEN RIDER type-555 スニーカー

スニーカー型...ローカット

Supreme 23ss NIKE AF1 LO黒27.5cm

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【日本未発売】BRAIN-DEAD×CONVERSEブレインデッド×コンバースBOSEY BOOT OX【サイズ】26cmBRAIN DEAD(ブレインデッド)とコンバースのコラボ商品で牛をモチーフにしたボージーブーツです。ボージーブーツにはリジッドメッシュのオーバーレイが牛柄のプリントの上に施されております。日本では未発売だった商品で、beamsなどの一部店舗のみ買付した物を販売していたようです。国内正規販売が無かったため、即日完売した商品です。お値引きはできません。ご了承下さい。替え紐、箱もありますが、箱に多少ダメージがある場合がありますので、ご了承ください。BRAIN DEADとは…LA発信のアート・クリエイティブ集団。ポストパンク、スケートボード、アンダーグランドコミックなどのサブカルチャーからインスピレーションを受けて、デザインに落とし込んでいる。カルチャー、ファッション、アートがクロスオーバーするインディペンデントブランド。カラー...ホワイトスニーカー型...ローカット履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ADIDAS SkateBoarding CAMPUS ADVキャンパスシューズナイキ ダンク ロー パンダ 27.5cmSkate Like a Girl × Nike SB Dunk Low Proadidas セーフティ MONTANA モンタナ オリジナル 青 黒 90s