★決算特価商品★ POTR モノグラム リュック デイパック リュック/バックパック

POTR リュック

吉田カバンから1962年に誕生したポーター60周年記念の年に、本格デビューした『POTR』

特徴的なナイロンボンディング生地に施されたモノグラムで内装は鮮やかなブルーです。

定価40,000程する商品です。

状態は,未使用に近い極美品です。

実寸サイズ

横幅 31

縦幅 46

奥行 16

当店は全て真贋鑑定済みとなっており、ご安心してご購入お使い頂ける商品となっております。

古物商許可申請が必要とするブランドオークション等にて購入しております。

POTR、PORTER、吉田カバン、タンカー、ブラック、黒、レザー、革、散歩、買い物、お出掛け、旅行、トラベル、海外、国内、出張、会社、デイパック、ハンドバック、トートバック、ショルダーバック、リュック、2way、斜め掛け、ボディバック、ボストンバック、ビジネスバック、メッセンジャーバック、訪問、古着女子、古着男子、昭和レトロ、大正ロマン、70s 80s 90s vintage used 古着 ユーズド ヴィンテージ アンティーク デッドストック など好きな方、あくまでも中古品となっておりますので神経質の方は購入をお控え頂きます様お願いいたします。素材···ナイロン、カラー···ブラック、シーン/種類···タウンユース(普段使い)、アウトドア/登山/キャンプ、ビジネス、ナップサック、配達バッグ

商品の情報 ブランド 吉田カバン 商品の状態 未使用に近い

