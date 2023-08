SEVENTEEN 公式ペンライト ver.2 OFFICIAL LIGHTSTICK 2

セブチ カラット棒

オンラインで一度使用しました。

箱に入れて保管していたため、傷や汚れはありません。

付属のストラップ、シールは未使用です。

ライトの点灯確認済みです。

(電池無しで発送します。)

グッズ種類···ペンライト

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

