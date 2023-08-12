美品 4 【激レア】Jordan Retro 27.0 ピンク Golf シューズ(男性用)

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国内完売品の出回っていない非常にレアな商品です！エアジョーダン4 G ゴルフシューズ 27.0cmピンク 2021年全米プロゴルフ選手権の記念に作成された商品です！半年ほどコンスタントに使用したものですので全体的に使用感はありますがまだまだお使いいただけるかと思います。新品では5万円以上で取引されておりますので中古で半額以下で入手していただくのもアリかと思います。ゴルフキャロウェイ callawayテーラーメイド taylormadeタイトリスト titleistゼクシオ xxioスリクソン srixonブリジストン Bridgestoneオークリー orkleyビームスゴルフ beamsgolfパーリーゲイツ pearlygatesジャックバニー jackbunnyマスターバニー エディション masterbunny editionアディダス adidasナイキ Nikeアンパスィ and per seジュンアンドロペ jun&ropeビームス beamsユナイテッドアローズ unitedarrowsグローバルワーク globalworkシュプリーム supreme

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