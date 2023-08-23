≪超目玉★12月≫ ［限定カラー］スタージュエリー　時計　腕時計 腕時計(アナログ)

横浜元町のスタージュエリー店で購入

FENDI レザーベルト カメレオン



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当時の［限定カラー］なので、もう販売してないです。

ハミルトン アメリカンクラシック アードモア 新品



藤井フミヤ FC限定 30周年記念リストウォッチ

時計の電池は最近止まってしまったので、購入後、電池交換をお願いします。

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ROLEX アンティーク腕時計

カラー、ホワイトにベージュかかったもの

【稼働品】LONGINES レディース腕時計 クォーツ シルバーカラー



Clio Blue クリオブルー silver 925 シルバー 腕時計



エルジン ELGIN 24金 ゴールド インゴット 1g 動作確認済

目立つ傷はないと思いますが、自宅保管ですので気になる方は購入をお控えください。

クリスタル【新品】ヴェルサス/ヴェルサーチ レディース(メンズ)クォーツ 腕時計



FENDI フェンディ 60500L クアドロ ミニ 腕時計 動作確認済み

カラー...ホワイト

358 GUCCI グッチ時計 レディース腕時計 美品 チェンジベゼル 箱付き

ムーブメント...クォーツ・電池式

スワロフスキー腕時計 レディース



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江戸鼈甲屋 べっこうレディース腕時計 文字盤白蝶貝 石川べっ甲製作所

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ミッキーマウス生誕80周年記念時計

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商品の情報 ブランド スタージュエリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

横浜元町のスタージュエリー店で購入当時の［限定カラー］なので、もう販売してないです。時計の電池は最近止まってしまったので、購入後、電池交換をお願いします。カラー、ホワイトにベージュかかったもの目立つ傷はないと思いますが、自宅保管ですので気になる方は購入をお控えください。カラー...ホワイトムーブメント...クォーツ・電池式#レディース時計#腕時計#スタージュエリー#スタージュエリー時計

商品の情報 ブランド スタージュエリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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