商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

初期設定済みのパソコンです面倒なパソコン設定必要ありません大人気ソニーVAIOホワイト&カッパーのツートンカラーがおしゃれなパソコン♪カスタマイズモデルで中々出回らない逸品おしゃれなパソコンが欲しい方にピッタリです^ ^ 安心安定のWindows10最新ver搭載(22H2)新品SSD256GBメモリ8GBの性能でサクサク動きますSSDは安心の日本製SUNEAST社製の新品ですバッテリー稼働も可能ですDVD再生も可能です♪更にオフィス2016がインストールされておりライセンス認証されているためすぐにお使い頂けます♪ ウイルス・セキュリティ対策にはマイクロソフト社推奨のWindows Defenderを搭載していますのでご安心下さいカスタマイズモデルで限定1台の早い者勝ち^ ^☘パソコンの一押しポイント☘☑Webカメラ搭載 Zoom、Skypeでオンライン授業リモートワークOK☑ハイスペック Windows10最新ver搭載、新品SSD256GB、 メモリ8GBの高性能☑Office搭載 Word、Excelで会議資料、レポート作成OK ☘よく使う便利なアプリもインストール済み☘Chrome/LINE/Zoom/Skype/iTunes/オフィス他❁スペック❁OS:windows10CPU:Celeron3215 SSD:256GBメモリ:8GBドライブ:DVD液晶:15.6型カメラ:あり付属品:純正アダプタ❁動作確認❁wifi:OKキーボード:OK左右クリック:OKカメラ:OKスピーカー:OKDVD再生:OK❁状態❁中古品のため細かい擦れ傷等はありますが中古品としては美品かと思います使用感や傷は写真を必ずご確認ください万が一、初期不良がありましたら丁寧に対応しますのでご安心下さい♡おまけ♡値引き交渉なしで『即購入』頂いた方に新品マウスをプレゼント❁注意事項❁・バッテリーは消耗品のため保障外・オフィスがインストール、ライセンス認証されているためそのままにしていますが保障外・ご購入・コメント前にプロフィールを必ずご覧下さいノートPC多数出品中❣#sabotenPCRef. A-0620

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

