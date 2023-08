独特な ヌプシジャケット2021日本仕様 ダウンジャケット

ゴールドウィンなので

THE NORTH FACE ノースフェイス ダウンジャケット アコンカグア

軽くてふあふあです!

カラー...ブルー

柄・デザイン...無地

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...春, 秋, 冬

ワンシーズン着用しました

5枚目に補修防水シールあり

なのでお安くします。

これ以上の値引きはご遠慮ください

状態は極上ではなくそれなりですので

ご理解頂けると幸いです。

JAPANサイズM(95です)

着丈69 身幅63.5 裄丈85.5

ポケッタブと 脇の下にファスナー付なので電車内等暑い場合に重宝します。

#ゴールドウィン

#ヌプシ

#ノースフェイス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

