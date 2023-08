たくさんの商品の中からご覧いただきありがとうございます。

✅ブランド名・モデル名

xxio9 mp900

✅セット詳細

5〜9、PW、AW

合計7本

✅シャフト

カーボン mp900

✅フレックス

SR

✅グリップ

純正グリップ,GOLF PRIDE

✅性別

メンズ 男性

✅利き腕

右利き用

✅商品の状態

キズ等ありますが、比較的綺麗な状態です。

ホームクリーニング実施済みです。

詳細につきましては、画像にてご確認お願い致します。

✅保管状況について

大切に暗所で保管しておりました。

喫煙者おりません。

ペットも飼っておりません。

✅その他

丁寧な梱包で迅速、送料無料!

可能な限り24時間以內の発送!

その他もお値打ち価格で販売しておりますので、ぜひご覧になってください。

→ #ユーティのお店

中古品のため、神経質な方、完璧な物をお探しの方にはおすすめしていません。

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 やや傷や汚れあり

