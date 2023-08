2022年のクリスマスの特別な衣装 ブラックレザー 極美品箱付き✨シャネル ロングブーツ ココマーク キルティング ブーツ

この度はこちらのお品物を

ご覧いただきありがとうございます♪

❀同時購入・リピーター様には特別にお値引きいたします。ぜひご相談ください♪

*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*

ぜひこの機会にいかがでしょうか?

✿CHANEL

✿サイズ(cm)

サイズ表記:37

普段サイズ23.5cm〜24cm位の方にオススメです

ヒール:3.5

筒丈:36

履き口内径:38

足首周り:32

長さ:25.5

✿仕様:後ろフルジップ

✿シリアルナンバー: G29323

✿カラー : 黒 ブラック

✿素材: レザー 革

✿状態:

2,3回の着用のみで目立った傷や汚れはなく、とても綺麗な状態です。まだまだ末長くご着用いただけます♪

箱付き

早い物勝ち、即購入可なのでお早めのご購入をお勧めします♪

*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*

⚠素人の自宅保管、素人検品ですので見落としがある可能性も含めたお値段です。ご了承ください。

⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付属しません。

✿発送はコンパクトに梱包し、最安値の方法でお送りします。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

他にもレディースアパレル商品を

多数出品しております♡°˖

下記ハッシュタグより覗いてみてください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎

#pamushop

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

