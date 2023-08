リックオウエンスの定番半袖TシャツのCREWNECK SHORT SLEEVESです。

色は人気のDUSTです。

Rickが毎シーズンリリースする肩と背中が切り替えになる代表的なカットソーで、

オーバーサイズながら縦長のシルエットは唯一無二で、一枚で着ていてもサマになる上にひと目でリックオウエンスとわかるデザインです。

素材はJAで、一般的なTシャツと同じ厚さのコットンジャージ地です。

夏場はこれの下にショートパンツなどを合わせれば、シンプルながらもオシャレなコーディネートが容易に出来るため大変重宝するかと思います。

定価35000円ほどです。

サイズS

肩幅42cm 身幅53cm 着丈82cm 袖丈38cm

2シーズン着用していましたが、脇下に2mmほど穴が空いてしまっています。

着用時には見えない箇所です。

お安く出品いたしますので、この機会にいかがでしょうか。

質問等ありましたらお気軽にどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リックオウエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

